Грузия объявила о выполнении санкций против России

Опубликовано: 14:00, 23 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В грузинском парламенте заявили, что восстановление авиасообщения с Россией никак не нарушает международные санкции в отношении Москвы.

Грузия, несмотря на восстановление авиасообщения с Россией, выполняет все международные санкции, прямые полеты между странами никак не нарушают ограничения, сообщил глава грузинского парламента Шалва Папуашвили.

Ранее пресс-спикер американского Госдепартамента Шалва Папуашвили заявил, что Вашингтон выразил озабоченность по поводу возобновления прямых рейсов из России в Грузию и обратно. По его мнению, это может привести к введению ограничений против компаний, которые находятся в грузинских аэропортах.

"Внимательно присмотритесь к этим заявлениям, ни в одном заявлении, будь то иностранный политик или какая-либо структура, никто не говорит, что этими полетами происходит обход санкций или нарушение какой-либо санкции"

- Шалва Папуашвили

Председатель парламента подчеркнул, что прямые рейсы из России в Грузию и обратно никак не нарушают международные санкции, введенные против Москвы. Он напомнил, что Тбилиси больше года соблюдает все международные ограничения в отношении России, однако свои вводить отказывается, заявив о поддержке грузинского народа такой политики.

Папуашвили отметил, что введение санкций Тбилиси против России в виде закрытия неба и установления визового режима для россиян привели бы к экономическому контрудару против Грузии, к которому Грузия не готова, поскольку никто не даст республики гарантий безопасности.