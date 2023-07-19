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Грузия намерена войти в еврозону

Грузия намерена войти в еврозону
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Грузия нацелена на то, чтобы статью часть еврозоны, сообщили в Нацбанке страны. Там отметили, что придают этому вопросу большое значение.

Грузия намерена присоединиться к единому пространству оплаты евро. Об этом заявила и.о. президента Нацбанка республики.

"Мы придаем большое значение этой инициативе, так как считаем, что она принесет ощутимый результат для потребителей финансовых сервисов"

– Натия Турнава

Она подчеркнула, что власти страны ускорили законодательные процедуры и приняли ряд законов, которые соответствуют нормам Евросоюза.

"Мы уже приблизили наши законы к директивам и регуляциям ЕС, что является важным условием для вступления в SEPA"

– и.о. президента Нацбанка

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