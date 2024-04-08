Грузия и Китай обсудили политическое и экономическое партнерство

Премьер Грузии провел переговоры с делегацией из Китая. На прошедшей в Тбилиси встрече стороны особое внимание уделили развитию торгово-экономического сотрудничества.

В понедельник, 15 апреля, в Тбилиси состоялась встреча премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе и китайской делегации, возглавляемой замглавы МИД КНР Чэнь Чжоу. Об этом сказано в сообщении, распространенном администрацией грузинского правительства.

Центральными темами переговоров стали перспективы политического и экономического сотрудничества двух стран.

"На встрече было подчеркнуто плодотворное политическое и экономическое сотрудничество между Грузией и КНР. Было отмечено, что подписанное в прошлом году соглашение о стратегическом партнерстве между двумя странами будет способствовать дальнейшему развитию двусторонних отношений"

– пресс-служба администрации

Особое внимание стороны уделили вопросам дальнейшего развития двусторонних отношений, в том числе в торгово-экономической сфере.

"По оценке премьер-министра, в этом плане, так же как и в сфере туризма, бизнеса и отношений между народами, большое значение имеет соглашение о безвизовом сообщении для граждан Грузии с Китаем, которое было официально подписано несколько дней назад"

– администрация правительства