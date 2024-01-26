Группа жителей Карачаево-Черкесии присвоила себе свыше 70 га земли в Архызе

В КЧР завели уголовные дела после незаконного присвоения десятков гектаров земли. Фигурантами дел стала целая группа граждан

В Карачаево-Черкесии ведется расследование уголовных дел, касающихся незаконного присвоения земли в поселке Архыз. Об этом рассказали в ГУ МВДФ РФ по СКФО.

Следствие установило, что ряд местных жителей совместно с сотрудниками администрации Архызского поселения в период с 2020 по 2021 год подделали документы и записали на себя четыре земельных участка, площадь которых суммарно превышает 72 га.

Полиция провела обыски у подозреваемых и изъяла у них соответствующую документацию. По данному факту завели четыре уголовных дела.