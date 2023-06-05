Грозы будут заливать Кабардино-Балкарию до четверга

Опубликовано: 19:21, 5 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

МЧС продлило штормовое предупреждение из-за непогоды в Кабардино-Балкарии до четверга – в регионе продолжатся сильные грозы и ливни, а ветер усилится до 25 метров в секунду.

Непогода не собирается покидать Кабардино-Балкарию – в регионе вновь ожидаются грозы, ливни с градом и шквалистым усилением ветра до 25 м/с, говорится в штормовом предупреждении ГУ ЧС России по региону.

Сильные осадки ожидаются на территории КБР уже нынешней ночью, продлятся они и 6-7 июня - штормовое предупреждение из-за неблагоприятных погодных условий в регионе продлили до четверга, передает "Интерфакс".

На реках республики из-за обильных осадков ожидается подъем уровней воды до неблагоприятных отметок, а в горах спасатели ожидают схода небольших селей, возможны подтопления низменностей и сельскохозяйственных культур.