Грозный украсят еще две мечети

В Чечне продолжается возведение мечетей. В наступившем году был дан старт строительству еще 12 учреждениям, 2 мечети откроются в столице республики.

Поражающие красотой и изяществом мечети будут возведены в Чечне. Всего 12 религиозных учреждений. Две мечети будут построены в Грозном.

По словам регионального лидера, вместимость одной мечети составит 5, а второй 3 тыс человек соответственно.

Далее региональный лидер напомнил о том, что в Чечне работает Духовное управление мусульман, специалисты которого определяют населенные пункты жители которых испытывают нехватку религиозных учреждений.