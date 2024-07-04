Вестник Кавказа

Грозный - лучший город России после Москвы по данным исследования

Грозный - лучший город России после Москвы по данным исследования
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Грозный оказался на втором месте после Москвы в рейтинге городов России по уровню жизни населения. Причины этого выяснил в своем исследовании один из российских ВУЗов.

Финансовый университет при правительстве РФ провел исследование, согласно которому столица Чечни заняла высокую позицию среди городов России по качеству жизни за первое полугодие этого года. Она попала на вторую строчку рейтинга и набрала 76 баллов. Единственным городом, обогнавшим республиканскую столицу, стала Москва.

Город исследовался по нескольким критериям. Учитывались доходы жителей, уровень безработицы, экологическая обстановка, доступность проживания, рейтинг школ и качество больниц.

Результаты научной работы показали, что жители Грозного позитивно оценивают жизнь в городе. Это связано с тем, что в последнее время городские власти занимаются реализацией крупных проектов, нацеленных на развитие инфраструктуры и улучшение организации сферы услуг.

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