Граждан Китая эвакуировали из Ирана через Азербайджан

Несколько десятков граждан Китая были эвакуированы из Исламской Республики Иран в связи с обострением конфликта с Израилем в Азербайджан через пункт пропуска Астара.

Примерно 40 граждан Китая эвакуировались с территории ИРИ в Азербайджан, далее они проследуют в Китай, сообщают азербайджанские СМИ.

Эвакуируемые граждане Китая пересекли госграницу Азербайджана и Ирана через КПП в Астаре.

Им предстоит пройти ряд официальных процедур, после чего их отправят автобусом в Китай, передает Report.

Напомним, ранее через КПП Астара из Ирана в Азербайджан эвакуировали более 300 россиян, среди которых были семьи сотрудников российских дипломатов, музыканты Большого симфонического оркестра имени П.И. Чайковского, ученые и съемочная группа Федора Бондарчука. Кроме того, этим путем были эвакуированы граждане Беларуси, Сербии, Узбекистана и Таджикистана, а также Кыргызстана.