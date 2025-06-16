Вестник Кавказа

Граждан Китая эвакуировали из Ирана через Азербайджан

Граждан Китая эвакуировали из Ирана через Азербайджан
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Несколько десятков граждан Китая были эвакуированы из Исламской Республики Иран в связи с обострением конфликта с Израилем в Азербайджан через пункт пропуска Астара.

Примерно 40 граждан Китая эвакуировались с территории ИРИ в Азербайджан, далее они проследуют в Китай, сообщают азербайджанские СМИ.

Эвакуируемые граждане Китая пересекли госграницу Азербайджана и Ирана через КПП в Астаре.

Им предстоит пройти ряд официальных процедур, после чего их отправят автобусом в Китай, передает Report.

Напомним, ранее через КПП Астара из Ирана в Азербайджан эвакуировали более 300 россиян, среди которых были семьи сотрудников российских дипломатов, музыканты Большого симфонического оркестра имени П.И. Чайковского, ученые и съемочная группа Федора Бондарчука. Кроме того, этим путем были эвакуированы граждане Беларуси, Сербии, Узбекистана и Таджикистана, а также Кыргызстана.

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