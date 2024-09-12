Вестник Кавказа

Гости из Узбекистана будут получать в России туристические карты "Мир"

Гости из Узбекистана будут получать в России туристические карты "Мир"
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Россия готовит для гостей из Узбекистана новую карту туриста – она создается на основе российской платежной системы "Мир" и будет содержать виртуальный счет в российских рублях, который будет доступен для них на территории страны.

В скором времени в России появятся туристические карты для гостей из Узбекистана: они позволят туристам расплачиваться на территории страны посредством виртуальных счетов на основе платежной системы "Мир". 

Над созданием карты уже работают специалисты Минэкономразвития и Минфина Российской Федерации, рассказал председатель комитета Госдумы РФ по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев, передает Podrobno.uz. 

"Мы будем работать в этом направлении, чтобы наши туристы могли спокойно, без препятствий осуществлять безналичную оплату"

- Сангаджи Тарбаев

Для граждан Узбекистана такие карты особенно актуальны по той причине, что в Узбекистане электронная платежная система "Мир" не работает "в связи с международными аргументами", отметил глава комитета, выступая на презентации туристического потенциала Узбекистана в павильоне республики на ВДНХ.

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