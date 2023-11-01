Госнефтекомпания Саудовской Аравии станет крупнейшим спонсором ФИФА

Нефтяной гигант Saudi Aramco может подписать крупнейшее спонсорское соглашение с ФИФА. Размер ежегодных выплат организации составит $100 млн.

Госнефтекомпания Саудовской Аравии в скором времени заключит сделку с ФИФА, которая сделает ее крупнейшим спонсором организации. Об этом пишут британские СМИ.

Согласно предварительным данным, соглашение между Saudi Aramco и ФИФА будет рассчитано до 2034 года. Ежегодные выплаты могут составить $100 млн.

По информации источников, в настоящее время переговоры о соглашении находятся на продвинутой стадии.