Госдеп США: Россия – глобальная держава

В Госдепе заявили, что у США должны быть контакты с Россией. В американском ведомстве подчеркнули, что Москва и Вашингтон могут сотрудничать.

Американский госсекретарь Марко Рубио обвинил администрацию экс-президента США Джо Байдена в том, что при ней Вашингтон потерял контакт с Москвой.

Глава Госдепа подчеркнул, что даже в разгар холодной войны между СССР и США оставались контакты. Он отметил, что сейчас Россия и США могут сотрудничать по различным вопросам.

Рубио заявил, несмотря на препятствие в виде конфликта на Украине, у США должна быть возможность вести диалог с Россией. Госсекретарь назвал Россию глобальной державой.

По его словам, контакты с Москвой необходимы для того, что проверить ее намерения в отношении окончания украинского конфликта. Он добавил, что обе страны могут сотрудничать.

Говоря о недавней встрече с российской делегацией в Эр-Рияде, глава Госдепа США сказал, что у самой встречи была другая цель, территориальные вопросы по Украине не поднимались.

Госсекретарь уточнил, что переговоры с Россией в Эр-Рияде были направлены на обсуждение перспектив мирного процесса на Украине. Он добавил, речь не шла и о снятии санкций.

Рубио подчеркнул, что вопрос об отмене антироссийских ограничений на встрече в Эр-Рияде не поднимался, так как дискуссии в настоящее время не достигли этой стадии.

Он сообщил, что Штаты продолжают консультации с Евросоюзом и Украиной. В то же время он заявил о важности поддерживать диалог с Россией, несмотря на разногласия.

Руководитель Госдепа отметил, что Россия имеет влияние в Сирии, а также вовлечена в процессы, которые происходят на Ближнем Востоке, Западном полушарии и Европе.

Помимо этого, он рассказал о возможной встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. По его словам, что переговоры лидеров должны быть субстантивными.

Госсекретарь добавил, что встречи глав государств не проводятся просто так, а их время во многом зависят от того, удастся ли достичь прогресса в вопросе по конфликту.

"Президент хочет знать, серьезны ли русские в намерении закончить войну, и если да, то на каких условиях. Единственный способ выяснить это – вступить в диалог"

- Марко Рубио