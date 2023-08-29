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Города Ингушетии окутал смог

Города Ингушетии окутал смог
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Магас, Назрань и Сунжа тонут в смоге. Экологи сообщили о превышении показателей вредных веществ в воздухе. Причина – природные пожары, продолжающиеся в некоторых районах республики.

Уровни углекислого и угарного газов превысили допустимые максимумы в некоторых населенных пунктах Ингушетии. Изначальные показатели превысили норму в полтора раза, затем уровень концентрации несколько спал из-за естественного движения воздуха.

"В связи с поступающими обращениями граждан на задымление атмосферного воздуха на территориях населенных пунктов республики, специалистами ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Ингушетия" проводится отбор проб воздуха в жилых зонах городов Магас, Назрань, Сунжа. По состоянию на 16:30 было установлено превышение ПДК по содержанию СО2 и СО в 1,5 раза"

– пресс-служба Управления Роспотребнадзора

В ведомстве отметили, что, по всей видимости, концентрация вредных веществ в воздухе посвилась в результате горения сухой травы в некоторых районах республики.

 

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