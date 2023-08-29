Города Ингушетии окутал смог

Уровни углекислого и угарного газов превысили допустимые максимумы в некоторых населенных пунктах Ингушетии. Изначальные показатели превысили норму в полтора раза, затем уровень концентрации несколько спал из-за естественного движения воздуха.
"В связи с поступающими обращениями граждан на задымление атмосферного воздуха на территориях населенных пунктов республики, специалистами ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Ингушетия" проводится отбор проб воздуха в жилых зонах городов Магас, Назрань, Сунжа. По состоянию на 16:30 было установлено превышение ПДК по содержанию СО2 и СО в 1,5 раза"
– пресс-служба Управления Роспотребнадзора
В ведомстве отметили, что, по всей видимости, концентрация вредных веществ в воздухе посвилась в результате горения сухой травы в некоторых районах республики.
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