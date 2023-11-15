Горнолыжный сезон на Юге России будет более длинным

Покататься на горных лыжах и сноуборде на курортах Юга России в 2024 году можно будет дольше, чем обычно, рассказал Роман Вильфанд. Он назвал и причину необычно длительного горнолыжного сезона.

Любители горнолыжного отдыха могут не торопиться убирать лыжи и сноуборды – синоптики в этом году обещают более долгий, чем обычно, горнолыжный сезон.

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, на курортах ЮФО и СКФО кататься можно будет примерно до 10 апреля, передает "Интерфакс".

Метеоролог напомнил, что, как правило, горнолыжный сезон завершается в конце марта.

"Но в этом году снега очень много выпало зимой, поэтому горнолыжный сезон еще продлится и в первой декаде апреля, до конца первой декады. Даже в Сочи"

– Вильфанд

Ранее сегодня пресс-служба сочинского курорта "Красная поляна" назвала дату закрытия зимнего и открытия летнего сезона. Завершение сезона катаний назначено на 5 мая. К смене сезонов курорт подготовил фестиваль, участники которого получат уникальную возможность поотдыхать и по-летнему, и по-зимнему одновременно.