Гонки на чеченских коньках стартуют на курорте "Ведучи"

Курорт "Ведучи" соберет любителей катания на чеченских коньках. Помимо заездов, гостей спортивного праздника ждет множество активностей и развлечений.

В горах Чечни уже в эти выходные будет дан старт конке на чеченских коньках. Соревнования пройдут на базе курорта "Ведучи". В рамках турнирного дня будут соревноваться спортсмены из разных возрастных групп. Также участников ранжируют по уровню подготовки, что станет отличной возможностью для каждого желающего попробовать себя в этом увлекательном виде спорта.

"24 февраля проводим традиционные гонки на чеченских коньках "ког салазаш". Будем соревноваться за призы и подарки по горнолыжной трассе курорта! "Ведучи" возрождает катание на самодельных коньках наших отцов и дедов. А вы храните дома такой раритет?"

– пресс-служба курорта

На празднике, помимо заездов, будут организованы соревнования армрестлеров и любителей соревноваться в перетягивании каната. Юных гостей спортивного праздника ждут аниматоры.