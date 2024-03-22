Голкипер сборной Грузии стал одним из самых дорогих вратарей в мире

Грузинский вратарь Георгий Мамардашвили вошел в десятку самых дорогих голкиперов мира. Стоимость футболиста - 35 млн евро. Георгий играет за "Валенсию".

Голкипер испанской "Валенсии" и сборной Грузии Георгий Мамардашвили стал одним из самых дорогих вратарей по версии авторитетного футбольного портала Transfermarkt.

На днях Мамардишвили помог свое национальной команде обыграть Грецию в финальной встрече плей-офф Лиги Наций и впервые в истории пробиться на чемпионат Европы, который пройдет этим летом в Германии.

Сам голкипер в той встрече получил высокую оценку от экспертов из аналитических порталов Sofascore и Whoscored. В серии послематчевых пенальти он отразил один из 11-метровых соперника.

Стоимость Мамардишвили поднялась на 5 млн евро.Топ-10 самых дорогих голкиперов мира на данный момент выглядит так:

Диего Коста ("Порту") – 45 млн евро;

Джанлуиджи Доннарума ( "ПСЖ") – 40 млн;

Грегор Кобель ("Боруссия Дортмунд") – 40 млн;

Эдерсон Мораес ("Манчестер Сити") – 40 млн;

Андре Онана ("Манчестер Юнайтед") – 40 млн;

Майк Майгнан ("Милан") – 40 млн;

Георгий Мамардашвили ("Валенсия") – 35 млн;

Гульельмо Викарио ("Тоттенхэм") – 35 млн;

Давид Райя ("Арсенал") – 35 млн;

Элиссон ("Ливерпуль") – 32 млн.

Стоит добавить, что грузинский вратарь - самый молодой из первой десятки - ему 23 года.

Напомним, Мамардишвили - игрок испанского клуба "Валенсия". Первую игру в составе национальной команды он сыграл в сентябре 2021 года.