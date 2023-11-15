Главы трех фирм Черкесска в суде ответят за невыплаты зарплаты

Руководителям трех коммерческих фирм столицы Карачаево-Черкесии придется в суде ответить, по какой причине они не выплачивали зарплаты своим работникам.

Следственный отдел по г. Черкесску следственного управления СК России по Карачаево-Черкесии возбудил уголовные дела в отношении директоров трех местных коммерческих фирм, которые не выплачивали зарплату своим работникам, говорится в сообщении СУ СК России по КЧР, поступившему в редакцию "Вестника Кавказа".

Как выяснило следствие, в 2022 и 2023 годах фигуранты, имея реальную возможность выплачивать заработную плату, умышленно более двух месяцев не перечисляли денежные средства, предназначенные для оплаты труда работников возглавляемых ими организаций. Сотрудники фирм не получили положенную по закону заработную плату и иные выплаты, хотя деньги исправно поступали в кассу обществ, однако направлялись они на иные платежи и решение текущих финансовых вопросов.

По каждому уголовному делу следователями следственного управления проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Также СУ СКР по республике принимает все меры для возмещения причиненного ущерба.