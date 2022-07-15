В райсуде Ростова-на-Дону ищут коррупционеров

Председателя Ленинского районного суда Ростова-на-Дону и одного из судей заподозрили в коррупции. В здании суда проводятся обыски.

Силовики начали поиски улик по делу о коррупции. Обыски ведутся на рабочем месте председателя Ленинского районного суда Ростова-на-Дону, а также дома у одного из судей.

«Утром по местам жительства и работы председателя Ленинского районного суда и судьи проведены обыски. Их подозревают в коррупции»

– источник «Интерфакса» в силовых структурах региона

Агентство подчеркивает, что официальных данных по данному делу пока нет.