Главы Минобороны РФ и Ирана обсудили сотрудничество в военной сфере

Сергей Шойгу и его иранский коллега в ходе прошедших в понедельник телефонных переговоров поговорили о взаимодействии в военной сфере. Затрагивались также вопросы безопасности в регионе.

В понедельник, 15 января, состоялся телефонный разговор глав Минобороны России и Ирана. Об этом сообщает российское ведомство.

Особое внимание в рамках беседы Сергея Шойгу и Мохаммада Аштиани уделялось военному и военно-техническому взаимодействию двух стран. Министры также поговорили о региональной безопасности.

"Руководитель российского оборонного ведомства генерал армии Сергей Шойгу отметил, что Москва и Тегеран последовательно наращивают совместные усилия в интересах строительства истинно равноправного многополярного мира"

– Минобороны РФ