Главы МИД России и Азербайджана обсудили ситуацию в Карабахе

В МИД РФ сообщили подробности встречи глав внешнеполитических ведомств России и Азербайджана, которая прошла "на полях" 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
В Нью-Йорке сегодня "на полях" Генеральной Ассамблеи ООН прошла встреча министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова и министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова.
Стороны обсудили ситуацию в регионе с упором на гуманитарную составляющую, а также ряд актуальных международных проблем, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
"Азербайджанская делегация вновь принесла извинения России за трагическую гибель 20 сентября в Карабахе военнослужащих Российского миротворческого контингента, заверив российскую сторону, что проводится самое тщательное расследование, которое уже дает результаты, и все виновные понесут заслуженное наказание"
- МИД РФ