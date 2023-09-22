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Главы МИД России и Азербайджана обсудили ситуацию в Карабахе

Главы МИД России и Азербайджана обсудили ситуацию в Карабахе
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В МИД РФ сообщили подробности встречи глав внешнеполитических ведомств России и Азербайджана, которая прошла "на полях" 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

В Нью-Йорке сегодня "на полях" Генеральной  Ассамблеи ООН  прошла встреча министра  иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова и министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова.

Стороны обсудили ситуацию в регионе с упором на гуманитарную составляющую, а также ряд актуальных международных проблем, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

"Азербайджанская делегация вновь принесла извинения России за трагическую гибель 20 сентября в Карабахе военнослужащих Российского миротворческого контингента, заверив российскую сторону, что проводится самое тщательное расследование, которое уже дает результаты, и все виновные понесут заслуженное наказание"

- МИД РФ

Лавров и Байрамов проводят переговоры в Нью-Йорке

Лавров и Байрамов проводят переговоры в Нью-Йорке

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