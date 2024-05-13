Главы МИД Азербайджана и Армении вылетели в США

Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян летят в Нью-Йорк. В рамках поездки руководители внешнеполитических ведомств поучаствуют в Генассамблее ООН.

Главы МИД Азербайджана и Армении Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян начнут 22 сентября свой визит в Соединенные Штаты. Соответствующую информацию подтвердили в министерствах обеих стран.

В рамках поездки главы внешнеполитических ведомств примут участие в обсуждениях высокого уровня 79-й сессии Генассамблеи ООН.

Сроки визита Джейхуна Байрамова на данный момент не сообщаются. Сообщается, что он не только выступит на заседании Генассамблеи, но и примет участие в ряде других международных мероприятий.

В свою очередь, Арарат Мирзоян в рамках поездки в США проведет встречи с коллегами из разных стран мира и с представителями международных организаций. Визит армянского министра в США завершится 27 сентября.