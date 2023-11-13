Главы МИД Армении и Азербайджана пока не планируют встреч – Ереван

В министерстве иностранных дел Армении прокомментировали возможные планы по будущим встречам с Азербайджаном в формате глав МИД. В ведомстве также озвучили мнение относительно участия посредников в контактах Еревана и Баку.

Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян не планирует переговоров в ближайшее время, заявил заместитель армянского министра.

По словам Мнацакана Сафаряна, информации о такой встрече "пока нет".

Дипломат также рассказал, что думает о возможности проводить встречи с Азербайджаном без участия посредников. Замминистра выразил мнение, что в некоторых аспектах без посредников не обойтись.

Будущую встречу комиссий по делимитации, которая пройдет на армяно-азербайджанской границе, Сафарян расценил как реализация Ереваном конструктивного подхода.