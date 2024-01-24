Главврач поликлиники Махачкалы арестована по делу о взяточничестве

Суд Махачкалы принял решение арестовать главврача одной из столичных поликлиник, которую подозревают во взяточничестве.

Советский районный суд Махачкалы сегодня на своем заседании постановил арестовать главного врача одной из городских поликлиник, проходящей по делу о взяточничестве, сообщает пресс-служба Верховного суда Дагестана.

"Постановлением суда от 29 января 2024 года подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, до 25 марта 2024 года"

- постановление суда

Как установило следствие, главврач совместно с подельниками создали организованную преступную группу, которая собирала "дань" с пациентов, желающих оформить себе "липовую" инвалидность, передает "Интерфакс".

Решение об аресте вынесено по статье 290 УК РФ – "получение взятки по предварительному сговору или организованной группой в крупном размере".