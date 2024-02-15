Глава РФ поздравил жителей страны с Днем защитника Отечества

Президент Российской Федерации Владимир Путин сегодня поздравил военных и ветеранов с Днем защитника Отечества.
"Уважаемые товарищи, друзья! Поздравляю ветеранов, личный состав, гражданский персонал вооруженных сил, всех, кто прошел воинскую службу, с Днем защитника Отечества"
– Владимир Путин
В ходе торжественной речи глава РФ подчеркнул, что этот день признан россиянами народным. Его любят и почитают на все территории страны.
"Он давно стал народным и всегда отмечается широко, по всей стране, во всех коллективах и семьях, в каждом городе или селе. С пониманием великой значимости ратного труда, с огромным уважением к нашим военнослужащим, ко всем, кто стоит за Родину, защищает ее интересы и безопасность граждан, суверенитет и независимость России"
– Владимир Путин
Путин отметил, что страна с гордостью относится к защитникам Родины, верит в них и их надежность.
"Желаю вам крепкого здоровья и новых успехов на благо Родины. И, конечно, самые теплые поздравления вашим семьям, вашим близким, тем, кто вас любит и ждет, кто является для вас надежной опорой в жизни и на службе. С праздником вас!"
– Владимир Путин
В ходе торжественных мероприятий по случаю Дня защитника Отечества, президент возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у стен Кремля. Он пожал руки ветеранам боевых действий и почтил память погибших воинов минутой молчания.
Вместе с главной государства в церемонии участвовал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.