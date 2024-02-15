Глава РФ поздравил жителей страны с Днем защитника Отечества

Владимир Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества, отметив, что этот праздник стал народным и уважаемым по всей стране. Торжественная церемония была продолжена возложением венка к Могиле Неизвестного Солдата у Кремля.

Президент Российской Федерации Владимир Путин сегодня поздравил военных и ветеранов с Днем защитника Отечества.

"Уважаемые товарищи, друзья! Поздравляю ветеранов, личный состав, гражданский персонал вооруженных сил, всех, кто прошел воинскую службу, с Днем защитника Отечества"

– Владимир Путин

В ходе торжественной речи глава РФ подчеркнул, что этот день признан россиянами народным. Его любят и почитают на все территории страны.

"Он давно стал народным и всегда отмечается широко, по всей стране, во всех коллективах и семьях, в каждом городе или селе. С пониманием великой значимости ратного труда, с огромным уважением к нашим военнослужащим, ко всем, кто стоит за Родину, защищает ее интересы и безопасность граждан, суверенитет и независимость России"

– Владимир Путин

Путин отметил, что страна с гордостью относится к защитникам Родины, верит в них и их надежность.

"Желаю вам крепкого здоровья и новых успехов на благо Родины. И, конечно, самые теплые поздравления вашим семьям, вашим близким, тем, кто вас любит и ждет, кто является для вас надежной опорой в жизни и на службе. С праздником вас!"

– Владимир Путин

В ходе торжественных мероприятий по случаю Дня защитника Отечества, президент возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у стен Кремля. Он пожал руки ветеранам боевых действий и почтил память погибших воинов минутой молчания.

Вместе с главной государства в церемонии участвовал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.