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Глава правительства Узбекистана посетит Грузию

Глава правительства Узбекистана посетит Грузию
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Узбекский премьер посетит Грузию с официальным визитом, где проведет переговоры с главой грузинского правительства.

Глава правительства Узбекистана Абдулла Арипов совершит официальный визит в Тбилиси. Здесь он проведет переговоры с главой местного правительства Ираклием Гарибашвили. Также состоятся встречи делегаций.

Напомним, что в ходе предыдущих встреч стороны подчеркивали, что Грузия – важнейший транспортный коридор для Узбекистана. Кроме того, было констатировано, что республики активно развивают сотрудничество в сферах экономики и туризма.  

Отметим, что страны активно развивают торговые отношения. В частности, Грузия поставляет в Узбекистан медикаменты, оптическую и фотоаппаратуру, а также напитки, спирт и уксус. Узбекистан ввозит в Грузию промтовары, автомобили и оборудование для транспорта.

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