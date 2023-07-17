Глава правительства Узбекистана посетит Грузию

Опубликовано: 11:02, 17 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Узбекский премьер посетит Грузию с официальным визитом, где проведет переговоры с главой грузинского правительства.

Глава правительства Узбекистана Абдулла Арипов совершит официальный визит в Тбилиси. Здесь он проведет переговоры с главой местного правительства Ираклием Гарибашвили. Также состоятся встречи делегаций.

Напомним, что в ходе предыдущих встреч стороны подчеркивали, что Грузия – важнейший транспортный коридор для Узбекистана. Кроме того, было констатировано, что республики активно развивают сотрудничество в сферах экономики и туризма.

Отметим, что страны активно развивают торговые отношения. В частности, Грузия поставляет в Узбекистан медикаменты, оптическую и фотоаппаратуру, а также напитки, спирт и уксус. Узбекистан ввозит в Грузию промтовары, автомобили и оборудование для транспорта.