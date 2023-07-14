Узбекистан берет курс на углубление отношений с СНГ и ШОС

Шавкат Мирзиеев заявил о готовности Узбекистана расширять контакты с СНГ и ШОС. Также Ташкент намерен углублять отношения с другими организациями, уделяя этому особое внимание.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, выступая на своей инаугурации, заявил о настрое его страны углублять сотрудничество с ООН, ШОС и СНГ.
"Поднимем многосторонние отношения с Организацией Объединенных Наций и ее специализированными структурами, Содружеством Независимых Государств, Шанхайской организацией сотрудничества… на новый уровень"
- Шавкат Мирзиеев
Также он подчеркнул, что Узбекистан планирует расширять связи с Организацией тюркских государств, Организацией исламского сотрудничества и другими международными организациями и институтами.
По словам президента, Узбекистан будет уделять особое внимание расширению и укреплению отношений со своими соседями и партнерами из дальнего зарубежья.