Узбекистан берет курс на углубление отношений с СНГ и ШОС

Опубликовано: 14:10, 14 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Шавкат Мирзиеев заявил о готовности Узбекистана расширять контакты с СНГ и ШОС. Также Ташкент намерен углублять отношения с другими организациями, уделяя этому особое внимание.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, выступая на своей инаугурации, заявил о настрое его страны углублять сотрудничество с ООН, ШОС и СНГ.

"Поднимем многосторонние отношения с Организацией Объединенных Наций и ее специализированными структурами, Содружеством Независимых Государств, Шанхайской организацией сотрудничества… на новый уровень"

- Шавкат Мирзиеев

Также он подчеркнул, что Узбекистан планирует расширять связи с Организацией тюркских государств, Организацией исламского сотрудничества и другими международными организациями и институтами.

По словам президента, Узбекистан будет уделять особое внимание расширению и укреплению отношений со своими соседями и партнерами из дальнего зарубежья.