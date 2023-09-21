Глава Нацбанка Грузии призвала гордиться лари

Опубликовано: 12:58, 21 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Глава Нацбанка Грузии сообщила о растущем доверии граждан страны к нацвалюте. Она подчеркнула, что лари можно гордиться.

Национальной валютной Грузии можно гордиться. Такое заявление сделала и.о. президента Нацбанка страны Натия Турнава.

"Купонизация, наверно, осталась в памяти некоторых деятелей потерпевших неудачу, но, разумеется, мы к ней не вернемся. Национальная валюта действительно очень устойчивая, заслуживающая того, чтобы ей гордились, и все больше популярна"

– Натия Турнава

Она подчеркнула, что в настоящее время нет никаких причин для обесценивания лари. По словам главы Нацбанка, доверие к нацвалюте большое, и это проявляется в том, что все больше граждан берут кредиты и хранят накопления именно в лари.

"На валютный рынок в первую очередь влияют макроэкономические факторы, которые есть в стране. У нас нет макроэкономических оснований рисовать такую ​​апокалиптичную картину и бояться ее, потому что экономика стабильно развивается. По всем финансовым показателям наша валютная система устойчива и стабильна"

– глава регулятора

Ранее Нацбанк Грузии постановил, что экс-генпрокурора страны Отара Парцхаладзе, угодившего в санкционные списки США, не будут ограничивать в доступе к банковским активам и осуществлению финансовых операций. После этого три из четырех вице-президентов Нацбанка, а также один его советник покинули свои посты.

На этом фоне жители Грузии опасаются, что произойдет обвал национальной валюты и в целом банковской системы республики. Часть оппозиционеров полагает, что возможно повторение девальвации, произошедшей в начале 1990-х годов, когда нацвалютой был купон.