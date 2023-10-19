Глава Минобороны Азербайджана едет в Минск к коллегам 

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов посетит белорусскую столицу в рамках заседания Совета министров обороны стран СНГ. Мероприятие пройдет в июле.

Глава Минобороны Азербайджана Закир Гасанов поедет в июле с визитом в Минск. Там планируется заседание Совета министров обороны стран СНГ.

О своем участии Гасанов сообщил в ходе телефонного разговора с белорусским коллегой Виктором Хрениным. Хренин, в свою очередь, поздравил азербайджанского главу Минобороны с 65-летием.

О предстоящем заседании впервые стало известно в апреле, в ходе разговора Виктора Хренина с Секретарем Совета, генерал-майором Юрием Дашкиным.

Глава Минобороны Армении Сурен Папикян, пропустивший все предыдущие заседания, на мероприятии не ожидается.