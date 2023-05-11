Глава Минэкономики Ирана начал визит в Саудовскую Аравию

Опубликовано: 13:54, 11 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: пресс-служба правительства Ирана

В первые с момента возобновления дипотношений между Ираном и Саудовской Аравией территорию королевства посетил глава Минэкономики ИРИ.

Министр экономики и финансов Ирана Эхсан Хандузи прибыл в Саудовскую Аравию с визитом. Это первое посещение министра с момента возобновления дипотношений между Ираном и Саудовской Аравией.

Стало известно, что глава экономического ведомства Ирана прибыл в Джидду во главе делегации от Минэкономики ИРИ.

В аэропорту их встретили официальные лица Саудовской Аравии и руководители Исламского банка развития и сотрудники базирующегося в Джидде генконсульства Ирана.

Планируется, что Хандузи проведет переговоры с высшими должностными лицами королевства, а также выступит на заседании Исламского банка развития.