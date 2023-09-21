Глава МИД России проведет встречу с генсеком ШОС

Сергей Лавров обсудит с генсеком ШОС перспективы дальнейшего развития организации. Данный вопрос станет центральным на их встрече, которая пройдет в начале следующей недели.
На следующей неделе глава МИД России проведет переговоры с генсеком ШОС. Об этом сообщила официальный представитель российского ведомства Мария Захарова.
Она отметила, что встреча Сергея Лаврова и Чжана Мина запланирована на 18 марта.
Дипломат также поведала, что стороны намерены поговорить о деятельности организации и перспективах ее развития.
Напомним, генсек ШОС возглавляет миссию наблюдателей ШОС на президентских выборах в России, которые пройдут 15-17 марта.