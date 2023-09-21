Главы МИД стран ШОС поговорили о модернизации организации

Опубликовано: 17:58, 21 сен 2023 (UTC+3 MSK)

В США состоялось внеочередное заседание СМИД ШОС. В ходе встречи участники обменялись мнениями о возможности модернизации организации.

Страны-члены Шанхайской организации сотрудничества обсудили на встрече в Нью-Йорке возможность модернизации организации. Об этом сказано в Telegram-канале главы МИД Узбекистана.

"Провели внеочередное заседание Совета министров иностранных дел ШОС в городе Нью-Йорке. Мы отметили ведущую роль организации как эффективной международной структуры в решении наиболее актуальных вопросов региональной повестки и обменялись мнениями по модернизации ШОС, исходя из решений глав государств на Самаркандском саммите, а также перспективам взаимодействия с ООН"

– Бахтиер Саидов

Он подчеркнул, что во встрече, прошедшей на полях Генассамблеи ООН, также участвовали представители России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Индии, Китая и Ирана.