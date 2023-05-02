Глава МИД Израиля встретился с коллегой из ЕС

Опубликовано: 21:25, 2 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Израиль и Евросоюз продолжают восстанавливать диалог. Стороны договорились провести саммит в Иерусалиме.

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн и глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель провели переговоры, в ходе которых открыть новую страницу отношений Израиля и ЕС. Также стороны договорились провести саммит в этом году. Планируется, что встреча пройдет в Иерусалиме.

Напомним, что в октябре прошлого года Израиль и ЕС возобновили стратегический диалог, впервые за 10 лет. Участниками переговоров стали тогдашний глава израильского правительства Яир Лапид и Боррель.

В ходе переговоров Лапид подчеркивал, что Евросоюз – главный торговый партнер Израиля, однако стороны объединяет гораздо большее, нежели просто экономические интересы.