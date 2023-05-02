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Глава МИД Израиля встретился с коллегой из ЕС

Флаг Израиля
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Израиль и Евросоюз продолжают восстанавливать диалог. Стороны договорились  провести саммит в Иерусалиме.

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн и глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель провели переговоры, в ходе которых открыть новую страницу отношений Израиля и ЕС. Также стороны договорились провести саммит в этом году. Планируется, что встреча пройдет в Иерусалиме.

Напомним, что в октябре прошлого года Израиль и ЕС возобновили стратегический диалог, впервые за 10 лет. Участниками переговоров стали тогдашний глава израильского правительства Яир Лапид и Боррель.

В ходе переговоров Лапид подчеркивал, что Евросоюз – главный торговый партнер Израиля, однако стороны объединяет гораздо большее, нежели просто экономические интересы.

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