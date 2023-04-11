Израиль и Италия объединились против терроризма

Главы правительств Израиля и Италии провели телефонный разговор. Главной темой переговоров стало обсуждение продолжения сотрудничества против терроризма.
Главы правительств Италии и Израиля Джорджа Мелони и Биньямин Нетаньяху провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили совместную борьбу с террором.
«В ходе беседы лидеры подтвердили продолжение сотрудничества между Израилем и Италией в решительной и бескомпромиссной борьбе с террором»
- сообщила канцелярия главы израильского правительства.
Также израильский премьер выразил от имени всех граждан Израиля соболезнования в связи с гибелью итальянского туриста Алессандро Фарини и ранением двух его друзей в результате террористического акта в Тель-Авиве.