Глава МИД Ирана прибыл в Пакистан

Глава МИД Ирана начал официальный визит в Пакистан по приглашению коллеги. Планируется, что стороны обсудят кризис в отношениях двух стран, а также пути выхода из него.

Глава иранского внешнеполитического ведомства начал визит в Пакистан по приглашению своего пакистанского коллеги.

В Пакистане он обсудит с местными дипломатами проблематику возникшей между двумя странами напряженности. Напомним, что иранские военные ударили по пакистанской террористической группировке.

Однако в результате удара погибли трое детей, а трое мирных граждан были ранены.

Инцидент привел к тому, что Пакистан в ответ также атаковал территорию Ирана, в результате чего погибли десять человек. Также из страны был удален президент Ирана. Кроме того, после произошедшего страны приостановили все двусторонние мероприятия.

Добавим, что 17 января Пакистан нанес удары по ряду позиций в Иране. В результате погибли 10 человек.