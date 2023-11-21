Глава МИД Ирана летит в Москву

Глава иранского внешнеполитического ведомства отправился в РФ, заявили в пресс-службе министерства.
"Министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян вылетел из Тегерана в Москву для участия во встрече глав МИД прикаспийских стран"
– МИД ИРИ
Уточняется, что в программу визита иранского дипломата входит встреча с российским коллегой Сергеем Лавровым.
Ранее сегодня МИД Азербайджана сообщил о вылете в Россию руководителя ведомства Джейхуна Байрамова.
Встречу глав МИД "каспийской пятерки" анонсировала официальный представитель МИД РФ 29 ноября. По словам Марии Захаровой, она пройдет под председательством Сергея Лаврова.
Накануне иранский посол заявил, что на заседании в Москве будут рассмотрены наиболее важные аспекты сотрудничества прикаспийских государств. Казем Джалали также добавил, что министры поговорят и о повестке будущего саммита глав стран Каспийского региона.