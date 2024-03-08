Глава МИД Азербайджана встретился с заместителем генсека ООН

Джейхун Байрамов и Гай Райдер в Баку обсудили вопросы сотрудничества между Азербайджаном и ООН и предстоящую COP29. Также глава МИД Азербайджана рассказал замгенсеку ООН о текущей ситуации между Баку и Ереваном.

Состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с заместителем генерального секретаря ООН по политическим вопросам Гаем Райдером.

Стороны обсудили текущую повестку сотрудничества между АР и ООН, в том числе взаимодействие со специализированными органами ООН. Также обсуждались вопросы совместных действий в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29), она пройдет в Азербайджане в 2024 году.

Глава внешнеполитического ведомства Азербайджана проинформировал замгенсека ООН о текущей ситуации и перспективах мирного процесса между Азербайджаном и Арменией.

Райдер поздравил Баку с предстоящим проведением COP29, а также сообщил, что ООН готова к полной поддержке Азербайджана в этом процессе. Также от имени генсека ООН он проинформировал азербайджанскую сторону о «Саммите будущего», который запланирован на сентябрь. Местом проведения саммита станет Нью-Йорк.

Кроме того, на встрече стороны обменялись мнениями по другим региональным вопросам, представляющим взаимный интерес, информирует МИД Азербайджана.