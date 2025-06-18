Глава иранского МИД посетит Китай

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в скором времени совершит визит в Китай. Он состоится по приглашению его китайского коллеги Ван И.

Руководитель иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи посетит Китайскую Народную Республику, визит анонсировал официальный представитель МИД Исламской Республики Исмаил Багаи.

Дипломат пояснил, что Аббас Арагчи поедет в Китай по приглашению министра иностранных дел этой страны Ван И. Основная цель визита – участие в министерской встрече стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

По словам Багаи, в его программу также входит встреча с Ван И. Кроме того, Аракчи проведет переговоры с главами МИД ряда других стран, которые принимают участие в министерской встрече.