Глава Генштаба ВС Азербайджана отправился в Турцию

Начальник Генштаба ВС Азербайджана отправился с визитом в Турцию. У него состоятся переговоры с министром обороны этой страны.

Азербайджанская делегация во главе с главой Генштаба армии страны Керимом Велиевым отправилась в Стамбул, сообщает пресс-служба министерства обороны республики.

Гости примут участие в международных учениях "Защитник мира -2025" в Стамбуле, а после – в "Дне высокопоставленного наблюдателя" в рамках учений "Анатолийский орел – 2025".

В пресс-службе также добавили, что в рамках поездки в Стамбул Велиев проведет переговоры с руководителем турецкого оборонного ведомства Яшаром Гюлером.