Вестник Кавказа

Глава Генштаба армии Азербайджана встретился с министром обороны Турции

Глава Генштаба армии Азербайджана встретился с министром обороны Турции
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Керим Велиев провел переговоры с министром обороны Турции. До этого глава Генштаба ВС Азербайджана встретился со своим турецким коллегой

Руководитель Генерального штаба Вооруженных сил Азербайджана Керим Велиев провел в Анкаре переговоры с министром обороны Турции Яшаром Гюлером.

Как сообщает пресс-службы турецкого оборонного ведомства, на встрече присутствовал начальник Генштаба Турции Метин Гюрак.

Помимо этого, в министерстве обороны страны отметили, что ранее состоялась отдельная двусторонняя встреча глав Генштабов Азербайджана и Турции.

Напомним, азербайджанская делегация во главе с Велиевым находится в Турции с визитом. Гости примут участие в учениях "Защитник мира – 2025" в Стамбуле.

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