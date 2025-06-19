Глава Генштаба армии Азербайджана встретился с министром обороны Турции

Керим Велиев провел переговоры с министром обороны Турции. До этого глава Генштаба ВС Азербайджана встретился со своим турецким коллегой
Руководитель Генерального штаба Вооруженных сил Азербайджана Керим Велиев провел в Анкаре переговоры с министром обороны Турции Яшаром Гюлером.
Как сообщает пресс-службы турецкого оборонного ведомства, на встрече присутствовал начальник Генштаба Турции Метин Гюрак.
Помимо этого, в министерстве обороны страны отметили, что ранее состоялась отдельная двусторонняя встреча глав Генштабов Азербайджана и Турции.
Напомним, азербайджанская делегация во главе с Велиевым находится в Турции с визитом. Гости примут участие в учениях "Защитник мира – 2025" в Стамбуле.