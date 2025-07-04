Глава Генштаба армии Азербайджана отправился в Саудовскую Аравию

Керим Велиев проведет встречу с высшим командным составом армии Саудовской Аравии.
Глава Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев во главе делегации высокопоставленных азербайджанских офицеров вылетел в Саудовскую Аравию, передает пресс-служба Минобороны.
Отмечается, что визит офицеров азербайджанского Генштаба организован по приглашению главы Генштаба Саудовской Аравии Файяда Бин Хамеда Аль-Рувайли.
В рамках визита Велиев встретится с высшим командным составом армии королевства, а также посетит Центр исламской коалиции по борьбе с терроризмом.