Вестник Кавказа

Глава Генштаба армии Азербайджана отправился в Саудовскую Аравию

Глава Генштаба армии Азербайджана отправился в Саудовскую Аравию
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Керим Велиев проведет встречу с высшим командным составом армии Саудовской Аравии.

Глава Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев во главе делегации высокопоставленных азербайджанских офицеров вылетел в Саудовскую Аравию, передает пресс-служба Минобороны. 

Отмечается, что визит офицеров азербайджанского Генштаба организован по приглашению главы Генштаба Саудовской Аравии Файяда Бин Хамеда Аль-Рувайли.  

В рамках визита Велиев встретится с высшим командным составом армии королевства, а также посетит Центр исламской коалиции по борьбе с терроризмом.

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