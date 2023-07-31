Гимринский тоннель получил имя Магомеда Юсупова

Опубликовано: 19:20, 31 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Telegram-канал Сергея Меняйло

У самого длинного в России тоннеля, проложенного в горах Дагестана, появилось собственное имя – указом главы республики Сергея Меликова Гимринский тоннель стал тоннелем имени Магомеда Юсупова.

Глава Дагестана Сергей Меликов подписал указ о присвоении Гимринскому тоннелю имени государственного деятеля Магомеда Юсупова, сообщает пресс-служба главы республики.

Имя для самого длинного в России дорожного сооружения, да еще и построенного в горах, выбрано неслучайно: Магомед Юсупович Юсупов за годы жизни внес огромный вклад в социально-экономическое развитие Дагестана, с 1978 по 1983 годы он был главой правительства Дагестанской АССР, он - кавалер ордена Ленина и других высших наград страны, передает "Интерфакс".

Напомним, Гимринский тоннель соединяет дагестанский Буйнакск и село Гимры, он - самый длинный в России автомобильный тоннель, проложенный под горой: 4303 метра, а пропускает он при ширине проезжей части в 7 м до 4 тыс автомобилей в час.