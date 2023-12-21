Генштаб Израиля намерен атаковать Газу весь год

Наступивший 2024 будет "сложным" для Израиля, потому что армия страны продолжит войну в Газе, заявил сегодня начальник Генерального штаба Вооруженных сил Израиля Герци Халеви.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не намерена останавливаться на достигнутом и продолжит атаки на сектор Газа в течение всего наступившего 2024 года, заявил сегодня начальник Генштаба ВС Израиля Герци Халеви во время своего визита на оккупированный Западный Берег реки Иордан.

"В течение всего года мы будем воевать в Газе, это точно"

- Герци Халеви

Военачальник добавил, что 2024 год станет "сложным", так как ЦАХАЛ, которая отвечает за возвращение перемещенных лиц на севере Израиля, выполнит эту задачу, "оказав давление на "Хезболлу", иначе "это приведет к новой войне", передает турецкое государственное информационное агентство Anadolu.

Напомним, официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари в своем заявлении, сделанном накануне, отметил, что военная структура ХАМАС на севере сектора Газа "полностью расформирована", а армия перенаправила свои усилия на "децентрализацию ХАМАС" в центральной части и на юге сектора Газа.

Ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, при каких обстоятельствах страна остановит операцию в Газе. Одной из ключевых задач он назвал освобождение всех заложников, отметив: израильские военные будут продолжать операцию на палестинской территории до тех пор, пока не будут решены ее основные задачи и пока Газа не прекратит представлять угрозу для Израиля.