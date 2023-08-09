Где дешевле всего россияне могут отдохнуть в январе?

Самыми бюджетными направлениями для отдыха в январе 2024 года оказались Саки, Дербент и абхазская Пицунда. В топ-5 попал также Саратов.

Наиболее экономным в январе будет отдых в Саках, выяснил сервис Tvil.ru.

Одна ночь в крымском городе обойдется почти в 1,7 тыс рублей. Как правило, туристы отдыхают там неделю.

Второе место в рейтинге занял Дербент. За ночь в этом дагестанском городе придется отдать более 2,1 тыс рублей. Средняя поездка укладывается в 4 ночи.

В первую тройку попал и знаменитый абхазский курорт Пицунда с более 2,3 тыс рублей за ночь. Отдыхающие проводят в прибрежном городке в среднем 5 ночей.

На четвертой строчке Ейск (2357 рублей за ночь), замыкает топ-5 Саратов – ровно 2,4 тыс за ночь, передает Sputnik.