Газ может заменить электричество для Абхазии

В Абхазии альтернативным электричеству источником энергии может стать газ. Однако такой проект потребует много времени и ресурсов на реализацию.

В Абхазии в поисках выхода из энергетического кризиса задумались о том, чтобы использование газ как альтернативу электричеству.

О том, что газ в Абхазии в долгосрочной перспективе может стать альтернативным источником энергии, рассказал и.о. министра энергетики и транспорта республики Джансух Нанба. При этом Нанба подчеркнул, что этот проект капитало- и ресурсоемкий, а потому не может быть реализован в короткие сроки.

Ситуация с электричеством в Абхазии

Энергокризис в Абхазии начался осенью, на данный момент днем жители республики получают электричество лишь в течение трех часов. В ночное время свет подается без ограничений, благодаря перетоку из России. Ночной переток оплачен до 17 декабря.