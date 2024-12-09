Вестник Кавказа

Газ может заменить электричество для Абхазии

Газ может заменить электричество для Абхазии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Абхазии альтернативным электричеству источником энергии может стать газ. Однако такой проект потребует много времени и ресурсов на реализацию.

В Абхазии в поисках выхода из энергетического кризиса задумались о том, чтобы использование газ как альтернативу электричеству.

О том, что газ в Абхазии в долгосрочной перспективе может стать альтернативным источником энергии, рассказал и.о. министра энергетики и транспорта республики Джансух Нанба. При этом Нанба подчеркнул, что этот проект капитало- и ресурсоемкий, а потому не может быть реализован в короткие сроки.

Ситуация с электричеством в Абхазии

Энергокризис в Абхазии начался осенью, на данный момент днем жители республики получают электричество лишь в течение трех часов. В ночное время свет подается без ограничений, благодаря перетоку из России. Ночной переток оплачен до 17 декабря.

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