Вестник Кавказа

Футбольная база за 200 миллионов появится в Сочи

Футбольная база за 200 миллионов появится в Сочи
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Сочи вложат 200 млн рублей в строительство футбольной базы. Строительство объекта в Сочи позволит создать 50 рабочих мест.

В Сочи будет создана спортивная база стоимостью 200 млн рублей. Об этом сообщает Агентство по привлечению инвестиций Краснодарского края, уточняя, что благодаря проекту будет создано несколько десятков рабочих мест.

«Это станет важным вкладом в развитие спортивной инфраструктуры региона»

– сказали в Агентстве по привлечению инвестиций региона

Сочи уже давно зарекомендовал себя как центр спортивных мероприятий, будь то Олимпийские игры или чемпионаты мира. Однако развитие инфраструктуры для командного спорта, особенно футбола, оставалось несоразмерно малым. Новый проект по созданию футбольной базы станет важным шагом к улучшению ситуации. С появлением нового спортивного объекта город сможет принимать профессиональные команды для тренировок, что будет положительно сказываться на имидже города как спортивной столицы.

Сотрудники Агентства по привлечению инвестиций активно ведут переговоры с «Академией футбола Сочи», чтобы обеспечить предоставление участка для строительства базы. Значительный акцент будет сделан на инфраструктуру, что позволит проводить матчи на высоком уровне. Создание качественного покрытие для поля, трибун и других объектов даст возможность проводить учебно-тренировочные сборы и матчи на уровне профессионального спорта.

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