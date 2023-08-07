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Форум соотечественников стартовал в Дагестане

форум соотечественников в Махачкале
© Фото: сайт главы Дагестана
В Махачкале открылся третий международный форум соотечественников. В нем принимают участие более 100 дагестанцев, проживающих за рубежом.

В столице Дагестана открылся третий международный форум соотечественников. В этом году он приурочен к 100-летию дагестанского поэта Расула Гамзатова.

Как пишет ТАСС, с приветственными словами обратились замглавы администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов и руководитель Республики Дагестан Сергей Меликов.

Магомедов в ходе мероприятия зачитал обращение главы государства Владимира Путина, которое было направлено участникам форума. В нем российский лидер подчеркнул, что Дагестан славится и дорожит традициям доверия, гостеприимства и взаимопонимания.

"Здесь свято чтут своих предков, среди которых - великий сын Дагестана, истинный гражданин и патриот - Расул Гамзатов. Его произведения, проникнутые любовью к родной земле, гордостью за героические страницы её истории, стали бесценным достоянием нашего многонационального Отечества"

- Владимир Путин

Стоит добавить, что в форуме соотечественников принимают участие более 100 дагестанцев, которые проживают за рубежом.

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