Forbes назвал самого богатого человека в России

Опубликовано: 9:41, 10 июл 2023 (UTC+3 MSK)

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Главный акционер «Лукойла» Вагит Алекперов занял первую строчку рейтинга Forbes по сумме полученных дивидендов.

Богатейшим гражданином России стал нефтяной магнат и главный акционер «Лукойла» Вагит Алекперов. Об этом говорит рейтинг, составленный изданием Forbes. Уточняется, что дивидендный доход Алекперова превышает 155 млрд рублей.

Отметим, что Алекперов – уроженец поселка Степан Разин, который является одним из районов Баку. Нефтяником он стал в 1972 году.

За ним следуют президент «Норникеля» Владимир Потанин и основатель XTX Markets Александр Герко. Сумма их дивидендных доходов превышала 149 млрд и 141 млрд рублей соответственно.

На 4 и 5 местах находятся совладельцы ПАО «Новатэка» и «Сибура» Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко с суммой доходов, более соответственно 104 млрд рублей и 82 млрд рублей.

Что такое дивидендный доход?

Дивидендный доход – это средства, которые на постоянной основе получают акционеры компаний. Деньги выплачиваются от чистой прибыли организаций за определенный отрезок времени, например, полгода или год.