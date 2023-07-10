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Forbes назвал самого богатого человека в России

Алекперов и президент России Владимир Путин
© Фото: Kremlin.ru
Главный акционер «Лукойла» Вагит Алекперов занял первую строчку рейтинга Forbes по сумме полученных дивидендов.

Богатейшим гражданином России стал нефтяной магнат и главный акционер «Лукойла» Вагит Алекперов. Об этом говорит рейтинг, составленный изданием Forbes. Уточняется, что дивидендный доход Алекперова превышает 155 млрд рублей.

Отметим, что Алекперов – уроженец поселка Степан Разин, который является одним из районов Баку. Нефтяником он стал в 1972 году. 

За ним следуют президент «Норникеля» Владимир Потанин и основатель XTX Markets Александр Герко. Сумма их дивидендных доходов превышала 149 млрд и 141 млрд рублей соответственно.

На 4 и 5 местах находятся совладельцы ПАО «Новатэка» и «Сибура» Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко с суммой доходов, более соответственно 104 млрд рублей и 82 млрд рублей.

Что такое дивидендный доход?

Дивидендный доход – это средства, которые на постоянной основе получают акционеры компаний. Деньги выплачиваются от чистой прибыли организаций за определенный отрезок времени, например, полгода или год.

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