Финансовую отчетность медучреждений проверят в Карачаево-Черкесии

Опубликовано: 6:45, 26 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Расходование бюджетных средств медучреждениями КЧР проверят профильные комиссии, созданные по распоряжению главы республики. Проверка завершится к 1 октября 2023 года.

Насколько качественно и целенаправленно использовались медучреждениями Карачаево-Черкесии выделенные бюджетные средства, будут проверять профильные межведомственные комиссии. Соответствующее распоряжение было подписано во вторник главой КЧР Рашидом Темрезовым.

Так, в пресс-службе главы республики рассказали о том, что, в частности, будут проверяться соответствующие статьи расходов за период с 2021 по 2022 годы. Результаты проверок лягут на стол регионального лидера до 1 октября.