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Финансовую отчетность медучреждений проверят в Карачаево-Черкесии

Финансовую отчетность медучреждений проверят в Карачаево-Черкесии
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Расходование бюджетных средств медучреждениями КЧР проверят профильные комиссии, созданные по распоряжению главы республики. Проверка завершится к 1 октября 2023 года.

Насколько качественно и целенаправленно использовались медучреждениями Карачаево-Черкесии выделенные бюджетные средства, будут проверять профильные межведомственные комиссии. Соответствующее распоряжение было подписано во вторник главой КЧР Рашидом Темрезовым.

Так, в пресс-службе главы республики рассказали о том, что, в частности, будут проверяться соответствующие статьи расходов за период с 2021 по 2022 годы. Результаты проверок лягут на стол регионального лидера до 1 октября.

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