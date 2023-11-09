Финансирование развития сел Ставрополья вырастет почти на 40%

На Ставрополье существенно нарастят финансирование госпрограммы по развитию сел. В текущем году на эти цели потратили почти 410 млн рублей.

В Ставропольском крае в 2024 году почти на 40% увеличат объем средств, предназначенных для развития сельских территорий. Об этом рассказали в краевом Минсельхозе.

По словам главы ведомства Сергея Измалкова, на эти цели намерены потратить около 650 млн рублей.

Он подчеркнул, что на эти средства, в частности, планируется реконструировать школу в Арзгирском округе, спорткомплекс в Кочубеевском округе и отремонтировать дорогу в одном из сел Нефтекумского округа. Кроме того, власти собираются выполнить работы по благоустройству четырех общественных пространств и предоставить выплаты пяти семьям, с помощью которых они смогут улучшить свои жилищные условия.

Согласно информации Минсельхоза, в текущем году на развитие сел в регионе потратили более 408 млн рублей.