Финалисты Кубка Азербайджана по футболу продлили соглашения с пятью игроками

Опубликовано: 15:18, 7 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: официальный сайт футбольного клуба "Нефтчи"

Азербайджанский футбольный клуб "Габала" продлил контракты с тремя защитниками и нападающим. В свою очередь, "Нефтчи" объявил о продлении контракта с хорватским голкипером.

"Габала"

Азербайджанский футбольный клуб "Габала" продлил соглашения с четырьмя игроками. Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте клуба.

Контракты продлили защитники Илькин Гартымов, Урфан Аббасов и Мурад Мусаев, а также нападающий Эмиль Сафаровым. Новые соглашения действуют до лета 2025 года.

"Нефтчи"

В свою очередь, бакинский "Нефтчи" объявил о подписании нового контракта с вратарем Иваном Бркичем. Соглашение с хорватом рассчитано на два года.

Итоги сезона 2022/23

В минувшем сезоне "Габала" с 50 очками заняла четвертое место в турнирной таблице чемпионата Азербайджана. "Нефтчи" финишировал третьим. В активе бакинской команды 68 очков.

В прошлую субботу "Нефтчи" и "Габала" встречались в финале Кубка Азербайджана. Победу в дополнительное время одержала "Габала".