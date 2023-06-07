Финалисты Кубка Азербайджана по футболу продлили соглашения с пятью игроками

"Габала"
Азербайджанский футбольный клуб "Габала" продлил соглашения с четырьмя игроками. Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте клуба.
Контракты продлили защитники Илькин Гартымов, Урфан Аббасов и Мурад Мусаев, а также нападающий Эмиль Сафаровым. Новые соглашения действуют до лета 2025 года.
"Нефтчи"
В свою очередь, бакинский "Нефтчи" объявил о подписании нового контракта с вратарем Иваном Бркичем. Соглашение с хорватом рассчитано на два года.
Итоги сезона 2022/23
В минувшем сезоне "Габала" с 50 очками заняла четвертое место в турнирной таблице чемпионата Азербайджана. "Нефтчи" финишировал третьим. В активе бакинской команды 68 очков.
В прошлую субботу "Нефтчи" и "Габала" встречались в финале Кубка Азербайджана. Победу в дополнительное время одержала "Габала".