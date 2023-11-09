Филиал российского университета нефти и газа заработает в Атырау

В скором времени в одном из крупнейших городов Западного Казахстана Атырау заработает филиал российского государственного университета нефти и газа имени Губкина – такое решение приняло правительство страны.

В скором времени Минобрнауки РФ откроет в Атырау филиал российского государственного университета нефти и газа имени Губкина, власти Казахстана уже приняли такое решение, сообщил замминистра Константин Могилевский.

"Мы хотим, чтобы свою работу начал университет нефти и газа имени Губкина в Атырау, соответствующее решение казахстанской стороной уже принято, сейчас нужно просто наладить этот процесс"

- Константин Могилевский

Замминистра напомнил, что в Казахстане уже работают филиал МИФИ в Алматы, филиал МГУ в Астане, филиал МАИ на Байконуре и филиал Челябинского государственного университета в Костанае, передает РИА Новости.

"Открыл свое представительство РХТУ им Менделеева в Таразе и, если все будет хорошо, это представительство перерастет в филиал, мы ожидаем этого"

- Константин Могилевский

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по итогам российско-казахстанских переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в Астане поддержал создание в стране филиалов российских вузов с упором на технические специальности и попросил российского лидера оказать поддержку в этом процессе.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", в первой декаде ноября президент Российской Федерации Владимир Путин совершил визит в Республику Казахстан, в ходе которого лидеры двух стран обсудили вопросы двухсторонних отношений.