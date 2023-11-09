Филиал российского университета нефти и газа заработает в Атырау

В скором времени Минобрнауки РФ откроет в Атырау филиал российского государственного университета нефти и газа имени Губкина, власти Казахстана уже приняли такое решение, сообщил замминистра Константин Могилевский.
"Мы хотим, чтобы свою работу начал университет нефти и газа имени Губкина в Атырау, соответствующее решение казахстанской стороной уже принято, сейчас нужно просто наладить этот процесс"
- Константин Могилевский
Замминистра напомнил, что в Казахстане уже работают филиал МИФИ в Алматы, филиал МГУ в Астане, филиал МАИ на Байконуре и филиал Челябинского государственного университета в Костанае, передает РИА Новости.
"Открыл свое представительство РХТУ им Менделеева в Таразе и, если все будет хорошо, это представительство перерастет в филиал, мы ожидаем этого"
- Константин Могилевский
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по итогам российско-казахстанских переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в Астане поддержал создание в стране филиалов российских вузов с упором на технические специальности и попросил российского лидера оказать поддержку в этом процессе.
Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", в первой декаде ноября президент Российской Федерации Владимир Путин совершил визит в Республику Казахстан, в ходе которого лидеры двух стран обсудили вопросы двухсторонних отношений.